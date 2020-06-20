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TƏBİB: Мы не смогли добиться желаемого результата в дни жесткого режима

​TƏBİB: Мы не смогли добиться желаемого результата в дни жесткого режи

© Report

Минувшим днем мы видели увеличение числа новых случаев заражения. Наблюдается рост числа активных пациентов. К сожалению, число пациентов, которых мы потеряли, также растет.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

"По итогам этой статистики карантинный режим был продлен до 1 августа, и принято решение о введении строгого карантинного режима в нескольких городах и районах. К сожалению, я хочу отметить, что мы не смогли добиться желаемого результата в дни применяемого на выходных жесткого режима", - сказала она.

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