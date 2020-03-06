TƏBİB дал рекомендации путешествующим в страны, где обнаружен коронавирус

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) подготовило рекомендации для лиц, путешествующих с клинической точки зрения здоровые страны, где однако распространено заболевание COVID-19.

Как передает Report, в подготовленных в виде видеоролика рекомендациях отмечается, что симптомами респираторного заболевания являются температура, кашель, тошнота, одышка.

Кроме того, в рекомендациях отмечается, что наблюдение за лицами, посетившими страны с официально распространенным COVID-19 продолжается 14 дней после последнего контакта.

"В период наблюдений (14 дней) по возможности не покидайте дома, не посещайте места массового скопления людей, серьезно следуйте правилам личной гигиены. Часто мойте руки с мылом в течение 20 секунд. Не допускайте, чтобы члены семьи пользовались вашим полотенцем. В случае проявления симптомов респираторного заболевания, сразу звоните по 104 (внутри Баку) или 113 (вне Баку) в скорую помощь и пройдите обследование", - подчеркивается в рекомендациях TƏBİB.