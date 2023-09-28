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Тарифы на 56% услуг, входящих в пакет ОМС, подорожали

Тарифы на 56% услуг, входящих в пакет ОМС, подорожали Подорожали тарифы на 56% медицинских услуг, входящих в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию.
Здоровье
28 сентября 2023 г. 13:49
Тарифы на 56% услуг, входящих в пакет ОМС, подорожали

Подорожали тарифы на 56% медицинских услуг, входящих в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил главный советник отдела экономики здравоохранения департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Шамхал Джамильзаде.

По его словам, конверт услуг был обновлен в августе этого года из-за кумулятивной инфляции и необходимости адаптации к текущим рыночным тарифам: "Тарифы формируются на основе обсуждений с медицинским персоналом государственных и частных медицинских учреждений, а также численности персонала, медицинских принадлежностей, оборудования, лекарств и прочих требований, которые определяются в результате этих обсуждений. В пакете услуг изменены тарифы на 1 464 медицинские услуги, они приведены в соответствие с актуальными рыночными ценами. Произошло повышение тарифов на 56% медицинских услуг в пакете ОМС".

Шамхал Джамильзаде сообщил, что ежегодная плата за услуги первичной медико-санитарной помощи увеличена с 16 до 21 маната, услуги скорой и неотложной медицинской помощи - с 20 до 25 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Xidmətlər Zərfindəki tibbi xidmətlərin 56%-nin tarifində artım olub

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