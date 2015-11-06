Тарифный совет обнародовал причины отсутствия в продаже некоторых лекарств с утвержденными ценами

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Тарифный совет обнародовал причины отсутствия в продаже некоторых лекарств, цены на которые были утверждены.

Как сообщает Report, секретарь совета Илькин Меджидов в интервью Xalq qəzeti ("Народная газета") заявил, что в международной практике лекарственные препараты, прошедшие государственную регистрацию, обычно делятся на две группы: активные и пассивные лекарства: "Лекарства, находящиеся в фактической продаже, называются активными, а отсутствующие - пассивными лекарствами".

Он отметил, что за время нахождения в регистрации (согласно азербайджанскому законодательству, каждый раз регистрационное удостоверение выдается сроком на 5 лет) лекарства по различным объективным причинам, такими, как импорт, распределение, маркетинговая политика, неоднократно становятся то активными, то пассивными: "Поэтому в таблице цен, утвержденных тарифным советом, лекарственные средства пронумерованы в основном не по торговым названиям, а по составу (то есть по действующему веществу)".

Представитель совета подчеркнул, что общий список лекарственных средств с утвержденными ценами как по составу, так и по торговому названию размещен в разделе "Лекарственные средства" официального сайта организации (tariff.gov.az) и обновляется по мере утверждения новых цен.

Он также добавил, что процесс регулирования делает необходимым просвещение потребителей, постепенное устранение зависимости лекарственных средств от их торговых названий: "В этих рамках как врачи, так и фармацевты в аптеках в соответствии со своей социальной и профессиональной ответственностью должны внести вклад в просвещение населения".