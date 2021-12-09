Тайяр Эйвазов: В стране эпидемический процесс взят под контроль

"Вот уже почти два года, как мы боремся с новой коронавирусной инфекцией. В течение этих месяцев каждый из нас в той или иной степени ощущает влияние этой инфекции на свою жизнь".

"Вот уже почти два года, как мы боремся с новой коронавирусной инфекцией. В течение этих месяцев каждый из нас в той или иной степени ощущает влияние этой инфекции на свою жизнь".

Как передает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По его словам, за этот период наши знания об этой болезни значительно расширились: "Удалось мобилизовать усилия, чтобы защитить себя и своих близких от заражения вирусом. Наше государство принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса. Мы также осознали, насколько важно проявить гражданскую ответственность для выхода из этой ситуации. И как показало время, совместная эффективная работа вносит свой вклад. Несмотря на то, что сейчас осенне-зимний сезон - наиболее благоприятный для распространения инфекции, отрадно, что мы смогли взять под контроль эпидемический процесс. В то же время, эпидемическая ситуация в соседних и во многих дальних странах отнюдь не радужная. Это в очередной раз говорит о том, что с целью сохранить и приумножить то, чего мы достигли на сегодняшний день, не следует излишне успокаиваться".