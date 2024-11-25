Тайяр Эйвазов: Резкое изменение климата приводит к распространению инфекционных заболеваний

11:22

Резкое изменение климата приводит к распространению инфекционных заболеваний.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения, об этом сказал специалист-эксперт министерства, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, в ряде стран мира повышение среднемесячной температуры стало причиной роста заболеваемости бактериальной дизентерией, кампилобактериозом, сальмонеллезом и другими желудочно-кишечными заболеваниями: "Теплое время года приводит к росту клещей и увеличению числа переносимых ими заболеваний. Засуха способствует распространению менингита и ряда других инфекций. Изменение климата приводит к массовой миграции и росту численности городского населения. Это, в свою очередь, может привести к распространению эпидемий".

Эйвазов добавил, что количество и распределение осадков, доступность и качество питьевой воды в связи с климатическими изменениями могут повлиять на заболеваемость болезнями, связанными с водой: "Во многом это связано с изменением баланса водных ресурсов ввиду потепления. Аномальные проливные дожди вызывают загрязнение источников питьевой воды. В результате возникают кишечные инфекции, вызванные водой, такие как вирусные гепатиты А и Е, эшерихиоз и др. Отмечается рост вирусных и бактериальных инфекционных заболеваний.

Он подчеркнул, что доступ к чистой воде остается чрезвычайно важным вопросом для обеспечения здоровья населения, так как в питьевой воде все еще обнаруживаются инфекционные агенты.