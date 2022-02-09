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Эксперт Минздрава: Необходимости в дополнительном тесте нет

Эксперт Минздрава: Необходимости в дополнительном тесте нет Поскольку в Азербайджане преобладает "омикрон"-штамм, в дополнительном ПЦР-тесте необходимости нет.
Здоровье
9 февраля 2022 г. 16:12
Эксперт Минздрава: Необходимости в дополнительном тесте нет

Поскольку в Азербайджане преобладает "омикрон"-штамм, в дополнительном ПЦР-тесте необходимости нет.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, ПЦР-тест определяет лишь наличие самой коронавирусной инфекции: «Присутствие определенного штамма можно определить дополнительным анализом. Однако наблюдаемые в настоящее время симптомы заболевания свидетельствуют о преобладании в стране "омикрон"-штамма. Поэтому нет необходимости в проведении дополнительного ПЦР-теста».

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Версия на английском языке Health Ministry official: No need for additional PCR testing
Версия на азербайджанском языке Təyyar Eyvazov: “Omikron” üstünlük təşkil etdiyindən əlavə testə ehtiyac yoxdur"

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