Эксперт Минздрава: Необходимости в дополнительном тесте нет

Поскольку в Азербайджане преобладает "омикрон"-штамм, в дополнительном ПЦР-тесте необходимости нет.

Поскольку в Азербайджане преобладает "омикрон"-штамм, в дополнительном ПЦР-тесте необходимости нет.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, ПЦР-тест определяет лишь наличие самой коронавирусной инфекции: «Присутствие определенного штамма можно определить дополнительным анализом. Однако наблюдаемые в настоящее время симптомы заболевания свидетельствуют о преобладании в стране "омикрон"-штамма. Поэтому нет необходимости в проведении дополнительного ПЦР-теста».