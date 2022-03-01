Тайяр Эйвазов: Нет необходимости целенаправленно укреплять иммунную систему

"Здоровый организм обеспечивает сбалансированное функционирование иммунной системы. При отсутствии какого-либо дефекта иммунной системы, рецидивирующих длительных бактериальных, вирусных инфекций или тяжелых инфекционных патологий, нет необходимости целен

"Здоровый организм обеспечивает сбалансированное функционирование иммунной системы. При отсутствии какого-либо дефекта иммунной системы, рецидивирующих длительных бактериальных, вирусных инфекций или тяжелых инфекционных патологий, нет необходимости целенаправленно укреплять ее".

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

"Недостаток иммунитета приводит к возникновению различных заболеваний. Нет волшебных таблеток, лекарств, способных укрепить иммунитет. Для формирования иммунитета к той или иной инфекции проводится вакцинация, а при иммунодефиците - заместительная терапия для восстановления иммунодефицитного кольца. Только определенные группы пациентов должны использовать эти средства после иммунологического обследования. Внезапное заболевание вовсе не означает снижение иммунитета. Это говорит об ослаблении защитных свойств организма. Порой мы ошибочно принимаем частые ОРВИ за нарушения иммунной системы. Так, например, малыши, посещающие детский сад, с первых дней взаимодействуют с флорой других детей и заболевают. Это не патология", - сказал инфекционист.

T.Эйвазов добавил, что иммунная система здорового человека не нуждается во вмешательстве: "Необходимо создать условия для ее нормального функционирования. Я бы посоветовал обратить внимание на некоторые факторы, которые помогут иммунной системе функционировать на нормальном уровне. Во-первых, не стоит пренебрегать графиком прививок, в том числе ежегодных прививок от гриппа. Также нужно обратить внимание на количество и состав питательных элементов, витаминов и микроэлементов. Важен полноценный ночной сон. Еще одной из причин ослабления иммунной системы является стресс. Кровообращение позволяет клеткам иммунной системы достигать всех уголков нашего тела и выполнять свою защитную функцию".