Тайяр Эйвазов: Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась

"Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась. Распространен дельта-штамм и в настоящее время наблюдается рост случаев инфицирования".

"Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась. Распространен дельта-штамм и в настоящее время наблюдается рост случаев инфицирования".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Говоря о ситуации в соседней Грузии, Т.Эйвазов отметил: "Суточная численность инфицированных в Грузии приближается к 6000. Во время пандемии люди должны перестроить свой образ жизни, держась подальше от мест, где они могут подвергнуться риску заражения. Нужно соблюдать золотые правила.

С другой стороны, обязателен массовый характер процесса вакцинации. Были дни, когда за день вакцинировали 80 тысяч человек. Значит, государство располагает такими возможностями”.

T.Эйвазов добавил, что люди должны сплачиваться и поддерживать государство, чтобы не приходилось прибегать к запретам и ограничениям.