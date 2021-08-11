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Тайяр Эйвазов: Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась

Тайяр Эйвазов: Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась "Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась. Распространен дельта-штамм и в настоящее время наблюдается рост случаев инфицирования".
Здоровье
11 августа 2021 г. 17:15
Тайяр Эйвазов: Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась

"Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась. Распространен дельта-штамм и в настоящее время наблюдается рост случаев инфицирования".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Говоря о ситуации в соседней Грузии, Т.Эйвазов отметил: "Суточная численность инфицированных в Грузии приближается к 6000. Во время пандемии люди должны перестроить свой образ жизни, держась подальше от мест, где они могут подвергнуться риску заражения. Нужно соблюдать золотые правила.

С другой стороны, обязателен массовый характер процесса вакцинации. Были дни, когда за день вакцинировали 80 тысяч человек. Значит, государство располагает такими возможностями”.

T.Эйвазов добавил, что люди должны сплачиваться и поддерживать государство, чтобы не приходилось прибегать к запретам и ограничениям.

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Версия на английском языке Health Ministry official calls on population to remain vigilant since 'pandemic is not over yet'
Версия на азербайджанском языке Təyyar Eyvazov: “Qapanmalara getməmək üçün insanlar birləşməli və dövlətə dəstək olmalıdırlar”

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