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Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная

Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.
Здоровье
9 октября 2023 г. 15:04
Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

Об этом в ответ на запрос Report сказал специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, статистические данные дают основание говорить о том, что распространение коронавируса в стране находится на невысоком уровне: "Хотя в последнее время наблюдается рост числа инфицированных, эти случаи не являются массовыми".

Инфекционист сказал, что способы защиты от коронавируса и всех респираторных вирусов одинаковые: "То есть золотые правила, которые мы усвоили во время пандемии, могут защитить нас. Людям, входящим в группу риска, рекомендуется защищаться от гриппа и коронавируса при помощи вакцины".

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Версия на английском языке Tayyar Eyvazov: Epidemiological situation in Azerbaijan stable
Версия на азербайджанском языке Təyyar Eyvazov: "Ölkədə epidemioloji durum stabildir"

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