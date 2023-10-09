Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

Об этом в ответ на запрос Report сказал специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, статистические данные дают основание говорить о том, что распространение коронавируса в стране находится на невысоком уровне: "Хотя в последнее время наблюдается рост числа инфицированных, эти случаи не являются массовыми".

Инфекционист сказал, что способы защиты от коронавируса и всех респираторных вирусов одинаковые: "То есть золотые правила, которые мы усвоили во время пандемии, могут защитить нас. Людям, входящим в группу риска, рекомендуется защищаться от гриппа и коронавируса при помощи вакцины".