Свыше 1,8 млн человек обратилось в госмедучреждения Баку с начала года

За первые 11 месяцев этого года в государственные медицинские учреждения города Баку обратились 1 839 882 человека 6 691 074 раза.

За первые 11 месяцев этого года в государственные медицинские учреждения города Баку обратились 1 839 882 человека 6 691 074 раза.

Как передает Report, об этом сообщила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она отметила, что гражданам было оказано 16 305 250 медицинских услуг: "41% от общего числа зарегистрированных обращений по стране и 40% оказанных медицинских услуг приходится на город Баку. За первые 11 месяцев этого года в государственные медицинские учреждения 63 городов и районов, за исключением города Баку, обратились 2 781 823 человека 9 683 029 раз. А количество медицинских услуг, оказанных гражданам, составило 23 971 754. Таким образом, на регионы приходится 59% от общего числа зарегистрированных обращений по стране и 60% оказанных медицинских услуг".