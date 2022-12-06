Свиной грипп обнаружили в 74 регионах России

Число субъектов РФ, где обнаружен так называемый свиной грипп, возросло до 74.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
29 ноября в ведомстве отмечали, что количество субъектов с выявленным свиным гриппом составляло 55.
"Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю возросла на 23,3% в сравнении с предыдущей. В России от гриппа привиты более 72,4 млн человек или 49,5% населения страны.