Свиной грипп обнаружили в 74 регионах России

Число субъектов РФ, где обнаружен так называемый свиной грипп, возросло до 74.

Число субъектов РФ, где обнаружен так называемый свиной грипп, возросло до 74.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

29 ноября в ведомстве отмечали, что количество субъектов с выявленным свиным гриппом составляло 55.

"Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю возросла на 23,3% в сравнении с предыдущей. В России от гриппа привиты более 72,4 млн человек или 49,5% населения страны.