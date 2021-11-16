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Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире составил 355 тыс. человек

Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире составил 355 тыс. человек Количество смертей от инфекции COVID-19 в мире продолжает расти.
Здоровье
16 ноября 2021 г. 06:54
Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире составил 355 тыс. человек

Количество смертей от инфекции COVID-19 в мире продолжает расти.

Как передает Report со ссылкой на веб-сайт Worldmeter, который ведет статистику по пандемии во всем мире, выявлено 355 232 случая заражения коронавирусом, и 4 396 человек умерли из-за инфекции.

Всего от COVID-19 зарегистрировано 5 120 234 случая смерти. Число инфицированных превысило 254 443 207 человек. В то же время более 230 миллионов излечились, а 77 000 из 19 258 898 000 активных пациентов, получающих лечение, находятся в критическом состоянии.

США - мировой лидер по количеству инфицированных COVID-19. На втором месте - Индия, на третьем - Бразилия.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение нового коронавируса пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada bir gündə 355 mindən çox insanda koronavirus aşkar olunub

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