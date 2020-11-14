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Суперпродукты для похудения

Суперпродукты для похудения Терять вес стоит не только ради красивого тела, но и ради здоровья.
Здоровье
14 ноября 2020 г. 08:51
Суперпродукты для похудения

Терять вес стоит не только ради красивого тела, но и ради здоровья.

Report собрал самые лучшие продукты для похудения. Представляем вашему вниманию список продуктов.

Грейпфрут

В грейпфруте много волокон и жидкости, поэтому он усваивается постепенно, значит, долго поддерживает чувство сытости. Не одно исследование доказало, что ежедневное употребление грейпфрутов помогает сбросить лишний вес. Кроме того, в нем содержатся антиоксиданты и растительные вещества, которые понижают уровень холестерина, снижают риск развития рака и ускоряют обмен веществ.

Зеленый чай

Зеленый чай имеет массу положительных свойств, начиная улучшением состояния кожи и заканчивая защитой от рака, так что зеленый чай – это самый здоровый напиток. Более того, он станет вашим помощником, если вы хотите похудеть. Ученые доказали, что зеленый чай придает сил в этом непростом деле.

Миндаль

Откажитесь от печенья, лучше съешьте наполненный волокнами и здоровыми маслами миндаль. Исследование показало, что употребление миндаля не добавляет лишнего веса и помогает держать аппетит под контролем. И даже больше: миндаль полезен для сердца, кожи и поддержания нормального уровня холестерина.

Авокадо

Да, авокадо – маслянистый плод, но это не так уж и плохо. Он содержит мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердца и памяти, а также обеспечивают дневную дозу липидов, так что вы достаточно долго ощущаете сытость. И не забывайте, что в авокадо есть волокна, которые также помогут держать аппетит под контролем. Некоторые ученые даже утверждают, что авокадо останавливает откладывание жира на животе и поставляет строительный материал для гормона, уменьшающего чувство голода.

Киноа

В киноа много волокон, белка и мононенасыщенных жиров, но мало калорий – и это делает ее идеальной для похудения. Некоторые исследователи даже утверждают, что она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета 2 типа.

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