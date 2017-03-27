Сумма штрафа за аборт, сделанный врачом вне медучреждения, увеличивается в 5 раз

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточается наказание за аборт, сделанный врачом вне медицинского учреждения.

Как передает Report, согласно Уголовному кодексу, на данный момент за аборт, сделанный врачом вне медицинского учреждения, предусматривается штраф в размере до 200 манатов или же исправительные работы сроком до 6 месяцев. Сейчас предлагается увеличить сумму штрафа от 500 до 1 000 манатов.

Кроме того, также увеличивается сумма штрафа за аборт, сделанный лицом, не имеющим специального высшего медицинского образования. Так, до сих пор предусматривался штраф в размере до 300 манатов, либо наказание в виде общественных работ от 360-ти до 400 часов или же исправительных работ сроком до 1 года. Согласно предложению, сумма штрафа увеличивается с 1 000 до 1 500 манатов.

Согласно Уголовному кодексу, при нанесении по неосторожности серьезного ущерба здоровью пострадавшего лица предусматривается штраф в размере от 300 до 500 манатов, либо исправительные работы сроком до 2 лет, либо лишение права занимать в течение около 1 года определенную должность или же заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы сроком до 1 года без лишения права занимать определенную должность или же заниматься определенной деятельностью. Сумму штрафа предлагается увеличить с 2 000 до 3 000 манатов.