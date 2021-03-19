Сухость в глазах назвали признаком серьезного заболевания

Проблемы с глазами могут указывать на артрит.

Проблемы с глазами могут указывать на артрит.

Как передает Report, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.

Специалисты отмечают, что воспалительные процессы влияют на коллаген - главный компонент соединительной ткани. Склер и роговица, в свою очередь, состоят из коллагена, поэтому ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как "синдром сухого глаза". Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, сухость и нечеткое зрение.

Ранее стало известно, что предвестником ревматоидного артрита является онемение рук или ног. Также это состояние может быть связано с болезнями позвоночника: опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала.

Ревматоидный артрит - системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.