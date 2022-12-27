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Студенты АМУ будут обеспечены работой в государственных медучреждениях

Студенты АМУ будут обеспечены работой в государственных медучреждениях Обучающиеся в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) студенты III, IV, V и VI курсов будут привлечены в качестве средних медицинских работников в медучреждения, подведомственные юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению медицин
Здоровье
27 декабря 2022 г. 19:46
Студенты АМУ будут обеспечены работой в государственных медучреждениях
Report

Обучающиеся в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) студенты III, IV, V и VI курсов будут привлечены в качестве средних медицинских работников в медучреждения, подведомственные юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединение.

TƏBİB и Азербайджанский медицинский университет приступили к совместному сотрудничеству. В связи с этим в Yeni klinika была проведена встреча со студентами III, IV, V и VI курсов АМУ, где говорилось о привлечении их в качестве средних медицинских работников в подведомственные TƏBİB медучреждения.

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