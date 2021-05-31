Страны ВОЗ проведут в ноябре спецсессию по подготовке к пандемиям

Всемирная ассамблея здравоохранения проведет в ноябре специальное заседание, посвященное обсуждению целесообразности разработки конвенции по вопросам подготовки к новым пандемиям.

Всемирная ассамблея здравоохранения проведет в ноябре специальное заседание, посвященное обсуждению целесообразности разработки конвенции по вопросам подготовки к новым пандемиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение приняли сегодня участники 74-й ежегодной сессии ассамблеи, проходившей в Женеве с 24 по 31 мая в онлайн-формате.

В этом решении ассамблея предложила генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "созвать специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре 2021 года" по вопросу о разработке "конвенции, соглашения или другого международного инструмента по пандемической готовности и реагированию". Цель ноябрьской спецсессии должна будет состоять в "учреждении межправительственного процесса для выработки проекта и проведения переговоров" по такому международному документу. При этом рекомендовано учесть выводы, представленные на нынешней ассамблее экспертами, предложившими пути повышения эффективности реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации.

Участники ассамблеи предложили провести спецсессию с 29 ноября по 1 декабря 2021 года. Окончательное решение на этот счет должен принять исполком ВОЗ на своей 149-й сессии, стартующей 2 июня.

Как заявил сегодня на ассамблее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, вопрос о международном соглашении, касающемся подготовки к пандемиям, "должен быть скрупулезно и тщательно рассмотрен", однако сделать это необходимо срочно.