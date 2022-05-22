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Страны ВОЗ обсудят в Женеве подготовку к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении

Страны ВОЗ обсудят в Женеве подготовку к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Участники открывающейся в Женеве сегодня 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (по 28 мая) сосредоточат внимание на укреплении готовности мирового сообщества к реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом уроков пандемии.
Здоровье
22 мая 2022 г. 02:26
Страны ВОЗ обсудят в Женеве подготовку к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении

Участники открывающейся в Женеве сегодня 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (по 28 мая) сосредоточат внимание на укреплении готовности мирового сообщества к реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом уроков пандемии.

Как передает Report, в главном ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который впервые с 2019 года пройдет в очном формате, примут участие представители 194 государств - членов ВОЗ.

Ключевой темой форума будет "Здоровье для мира, мир для здоровья". Помимо подготовки мирового здравоохранения к реагированию на чрезвычайные ситуации делегаты обсудят дорожную карту на 2023-2030 годы по профилактике неинфекционных заболеваний, план действий по эпилепсии и другим неврологическим расстройствам, борьбу с туберкулезом и полиомиелитом, стратегию в области безопасности пищевых продуктов и вопрос об устойчивом финансировании.

Ассамблея назначит генерального директора ВОЗ на пятилетний срок полномочий. На январской сессии Исполкома организации на этот пост была выдвинута кандидатура нынешнего главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса (Эфиопия).

Накануне ассамблеи Гебрейесус заявил, что пандемия "подорвала прогресс в достижении связанных со здоровьем задач в рамках Целей в области устойчивого развития и обнажила неравенство внутри стран и между ними". В сложившейся ситуации требуется больше, чем просто "возвращение в прежнее русло" в здравоохранении, считает он. "Нужен новый подход, что означает смещение приоритета и сосредоточение внимания на мероприятиях с наибольшим воздействием", - резюмировал гендиректор.

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