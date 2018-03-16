 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Столичные реаниматологи направлены в Ширван в связи с тяжелой аварией на дороге Баку-Газах

    © Report

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Пострадавшие во время аварии на проходящей по Гаджигабульскому району части автотрассы Баку-Газах дети 2010 и 2015 г.р. были размещены в Ширванской городской центральной больнице".

    Об этом Report сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

    По ее словам, в результате аварии на месте происшествия погибли 2 женщины:

    “Два пострадавших ребенка размещены в реанимационном отделении больницы. Еще один пострадавший в аварии мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой”.

    Представитель министерства отметила, что из Баку в больницу направлены реаниматологи.

    В отделе по связям с общественностью Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Report сообщили, что сегодня утром на 82-м километре дороги Баку-Алят-Газах- госграница Грузии, на территории, где проходят ремонтные дорожные работы, произошло тяжелое ДТП.

    Двигавшийся в направлении Баку автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 10 XN 136 потерял управление и, несмотря на наличие предупреждающих знаков о проведении дорожных работ, врезался о проводящую дорожные работы технику у обочины. В результате два пассажира автомобиля скончались на месте, есть пострадавшие.

    Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi