Статистика заразившихся и вакцинированных коронавирусом за сутки

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 96 человек.

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 96 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от COVID-19 скончался один пациент.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразился 830 531 человек. Из них выздоровел 819 851 человек, умерли 10 199 человек, в настоящее время число активных больных составляет - 481.

В связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 548 тестов, а всего на сегодняшний день - 7 572 070 тестов.

За сутки в Азербайджане вакцинировано 147 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 957 780.