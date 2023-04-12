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Статистика заразившихся и вакцинированных коронавирусом за сутки

Статистика заразившихся и вакцинированных коронавирусом за сутки В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 96 человек.
Здоровье
12 апреля 2023 г. 17:07
Статистика заразившихся и вакцинированных коронавирусом за сутки

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 96 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от COVID-19 скончался один пациент.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразился 830 531 человек. Из них выздоровел 819 851 человек, умерли 10 199 человек, в настоящее время число активных больных составляет - 481.

В связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 548 тестов, а всего на сегодняшний день - 7 572 070 тестов.

За сутки в Азербайджане вакцинировано 147 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 957 780.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 108 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxan və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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