Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 28 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 28 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались три граждана.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 648 человек. Из них излечились и выздоровели 821 279 человек, умерли - 10 268, в настоящее время число активных больных составляет - 101.



За сутки в Азербайджане сделано 104 прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 963 121.

