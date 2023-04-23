Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 65 человека.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 65 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались 4 пациента.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 105 человек. Из них излечились и выздоровели 820 623 человека, умерли - 10 226, в настоящее время число активных больных составляет - 256.



За сутки в Азербайджане сделано 2 прививки от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 959 168.

