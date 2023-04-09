Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане объявлено число инфицированных и вакцинированных COVID-19 за последний день.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 59 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 52 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 830 360 человек. Из них излечились и выздоровели 819 660 человек, умерли 10 197 человек, в настоящее время число активных больных составляет - 503.

За сутки в Азербайджане сделано 115 прививок от коронавируса.



Количество вакцинированных первой дозой составило 72, второй дозой - 13 человек.

Тремя и более дозами вакцинированы 26 граждан, бустерную дозу получили 4.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 957 429.

