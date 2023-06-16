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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 новый факт заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 3 человека.
Здоровье
16 июня 2023 г. 22:18
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 новый факт заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 3 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончался один гражданин.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 889 человек. Из них излечились и выздоровели 821 596 человек, умерли - 10 281, в настоящее время число активных больных составляет - 12.

За сутки в Азербайджане не сделано прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 966 319.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada bir nəfər koronavirusa yoluxub

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