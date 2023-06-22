Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 7 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровел 1 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 7 новых фактов заражения коронавирусом, прошел лечение и выздоровел 1 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 918 человек. Из них излечились и выздоровели 821 603 человека, умерли - 10 282, в настоящее время число активных больных составляет - 33.



За сутки в Азербайджане сделано 75 прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 966 691.

