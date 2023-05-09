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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 26 человека.
Здоровье
9 мая 2023 г. 22:38
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 26 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались три граждана.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 588 человек. Из них излечились и выздоровели 821 156 человек, умерли - 10 260, в настоящее время число активных больных составляет - 172.

За сутки в Азербайджане сделано 213 прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 962 792.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 25 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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