Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 26 человека.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 26 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались три граждана.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 588 человек. Из них излечились и выздоровели 821 156 человек, умерли - 10 260, в настоящее время число активных больных составляет - 172.



За сутки в Азербайджане сделано 213 прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 962 792.

