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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 46 человек.
Здоровье
24 марта 2023 г. 23:07
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 46 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 015 человек прошли лечение и выздоровели, 10 153 скончались, 160 продолжают лечение.

За прошедший период проведен 7 млн 551 тыс. 588 тестов, сегодня - 353.


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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gündə COVID-19-a yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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