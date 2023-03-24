Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 46 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 46 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 015 человек прошли лечение и выздоровели, 10 153 скончались, 160 продолжают лечение.

За прошедший период проведен 7 млн 551 тыс. 588 тестов, сегодня - 353.

