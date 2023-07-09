Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 новых факта заражения коронавирусом, прошел лечение и выздоровел 1 человек.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончался 1 пациент.
Всего в стране на данный момент коронавирусом заразился 831 961 человек. Из них излечились и выздоровели 821 665 человека, умерли - 10 285, в настоящее время число активных больных составляет - 11.
За сутки в Азербайджане сделано 42 вакцины от коронавируса.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 967 834.