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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 новых факта заражения коронавирусом, прошел лечение и выздоровел 1 человек.
Здоровье
9 июля 2023 г. 16:58
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 новых факта заражения коронавирусом, прошел лечение и выздоровел 1 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончался 1 пациент.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразился 831 961 человек. Из них излечились и выздоровели 821 665 человека, умерли - 10 285, в настоящее время число активных больных составляет - 11.

За сутки в Азербайджане сделано 42 вакцины от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 967 834.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gün ərzində 2 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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