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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 88 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 76 человек.
Здоровье
13 апреля 2023 г. 22:28
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 88 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 76 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались три человека.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 830 619 человек. Из них излечились и выздоровели 819 927 человек, умерли 10 202 человека, в настоящее время число активных больных составляет - 490.

За сутки в Азербайджане сделано 252 прививок от коронавируса.

Количество вакцинированных первой дозой составило 75, второй дозой - 117 человек.

Тремя и более дозами вакцинированы 50 граждан, бустерную дозу получили 10.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 958 032.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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