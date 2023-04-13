Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 88 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 76 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 88 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 76 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались три человека.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 830 619 человек. Из них излечились и выздоровели 819 927 человек, умерли 10 202 человека, в настоящее время число активных больных составляет - 490.

За сутки в Азербайджане сделано 252 прививок от коронавируса.

Количество вакцинированных первой дозой составило 75, второй дозой - 117 человек.



Тремя и более дозами вакцинированы 50 граждан, бустерную дозу получили 10.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 958 032.

