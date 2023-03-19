Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 54 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 34 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 54 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 34 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 756 человек прошли лечение и выздоровели, 10 153 скончались, 308 продолжают лечение.

За прошедший период проведен 7 млн 548 тыс. 451 тест, сегодня - 1 249.