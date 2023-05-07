Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 24 человека.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 24 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 555 человек. Из них излечились и выздоровели 821 124 человека, умерли - 10 257, в настоящее время число активных больных составляет - 174.



За сутки в Азербайджане сделано 44 прививки от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 962 579.

