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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 24 человека.
Здоровье
7 мая 2023 г. 16:45
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 24 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 555 человек. Из них излечились и выздоровели 821 124 человека, умерли - 10 257, в настоящее время число активных больных составляет - 174.

За сутки в Азербайджане сделано 44 прививки от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 962 579.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 15 nəfər koronavirusa yoluxub

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