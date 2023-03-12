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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 36 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 35 человек.
Здоровье
12 марта 2023 г. 17:30
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 36 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 35 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 человек скончался.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 828 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 583 человека прошли лечение и выздоровели, 10 144 скончались, 215 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 млн 541 тыс. 312 тестов, сегодня - 1 114.

За сутки в Азербайджане сделано 161 прививок от коронавируса. На первом этапе введено 70 вакцин, на втором этапе 36 вакцин, на третьем и следующих этапах - 49 вакцин, количество бустерных доз после положительного результата - 6. Всего в стране введено 13 млн 951 тыс. 443 дозы вакцин.


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Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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