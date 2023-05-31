Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 30 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 10 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 30 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончался один гражданин.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 834 человек. Из них излечились и выздоровели 821 500 человек, умерли - 10 274, в настоящее время число активных больных составляет - 60.

За сутки в Азербайджане сделано 767 прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 965 646.