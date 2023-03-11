Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 36 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 32 человека.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 36 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 32 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 человек скончался.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 828 906 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 548 человек прошли лечение и выздоровели, 10 143 человека скончались, лечение 215 человек продолжается.

За прошедший период проведено 7 млн 540 тыс. 198 тестов, сегодня - 1 519.

За сутки в Азербайджане сделано 230 прививок от коронавируса. На первом этапе введено 79 вакцин, на втором этапе 61 вакцина, на третьем и следующих этапах - 77 вакцин, количество бустерных доз после положительного результата - 13. Всего в стране введено 13 млн 951 тыс. 282 дозы вакцины.