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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели восемь человек.
Здоровье
24 апреля 2023 г. 20:53
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели восемь человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки скончавшихся от COVID-19 нет.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 110 человек. Из них выздоровел 820 631 человек, умерли - 10 226, в настоящее время число активных больных составляет - 253.

За последние сутки в стране было проведено 637 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 583 322 теста.

В оперштабе также сообщили, что за сутки в Азербайджане не было вакцинированных от COVID.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda son sutkada 5 nəfər koronavirusa yoluxub

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