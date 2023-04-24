Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели восемь человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели восемь человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки скончавшихся от COVID-19 нет.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 110 человек. Из них выздоровел 820 631 человек, умерли - 10 226, в настоящее время число активных больных составляет - 253.

За последние сутки в стране было проведено 637 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 583 322 теста.

В оперштабе также сообщили, что за сутки в Азербайджане не было вакцинированных от COVID.