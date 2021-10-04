Статистика заражения COVID-19 по районам Баку

Названы районы Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Названы районы Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,6%.

Далее идут Хатаинский район - 13,64%, Ясамальский и Сабунчинский районы – по 11,8%, Сураханский район - 8,4%, Наримановский район - 7,8%, Насиминский район – 7,6%, Хазарский район – 7,5%, Низаминский район – 7,2%, Сабаильский район – 4,9%, Гарадагский район – 4,4% и Пираллахинский район - 0,5%.