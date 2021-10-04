Статистика заражения COVID-19 по районам Баку

Названы районы Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Report, самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,6%.
Далее идут Хатаинский район - 13,64%, Ясамальский и Сабунчинский районы – по 11,8%, Сураханский район - 8,4%, Наримановский район - 7,8%, Насиминский район – 7,6%, Хазарский район – 7,5%, Низаминский район – 7,2%, Сабаильский район – 4,9%, Гарадагский район – 4,4% и Пираллахинский район - 0,5%.