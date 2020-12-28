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Статистика заражений COVID-19 по Азербайджану

Статистика заражений COVID-19 по Азербайджану Статистика заражений по Баку составляет 52%
Здоровье
28 декабря 2020 г. 12:59
Статистика заражений COVID-19 по Азербайджану

Обнародована статистика случаев заражения COVID-19 в Азербайджане.

Как сообщает Report, статистика заражений по Баку составляет 52%.

Один из самых высоких показателей по количеству заражений после Баку приходится на Аранскую зону - 13,5 %, на Абшероне - 12,8 %, в Гянджа-Газахском районе составляет 8,3%, в Губа-Хачмазском районе - 3,1 %, в Лянкяране - 2,9 %, в Шеки-Загатальском районе - 3,1 %, в Горном Ширване - 2,5 %, в Нагорном Карабахе - 1,4 %, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,05%, заразившиеся за пределами страны - 0,4%.

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Версия на английском языке Azerbaijan releases statistics on coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Azərbaycanda COVID-19-a yoluxma halları üzrə statistika

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