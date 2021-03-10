Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Баку

Наибольшее количество инфицированных отмечено в Бинагадинском районе

Обнародован процентный показатель случаев заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает Report, в столице наибольшее количество инфицированных отмечено в Бинагадинском районе.

Здесь данный показатель составил 15%.

Далее по числу инфицированных идут Хатаинский район (13,1%), Ясамальский район (12,1%), Сабунчинский район (10,8%), Наримановский и Сураханский районы (по 8,2%), Насиминский район (7,8%), Низаминский район (7%), Хазарский район (6,9%), Гарадагский район (5,2%), Сабаильский район (5,1%) и Пираллахинский район (0,5%).