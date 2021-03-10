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Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Баку

Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Баку Наибольшее количество инфицированных отмечено в Бинагадинском районе
Здоровье
10 марта 2021 г. 10:38
Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Баку
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Обнародован процентный показатель случаев заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает Report, в столице наибольшее количество инфицированных отмечено в Бинагадинском районе.

Здесь данный показатель составил 15%.

Далее по числу инфицированных идут Хатаинский район (13,1%), Ясамальский район (12,1%), Сабунчинский район (10,8%), Наримановский и Сураханский районы (по 8,2%), Насиминский район (7,8%), Низаминский район (7%), Хазарский район (6,9%), Гарадагский район (5,2%), Сабаильский район (5,1%) и Пираллахинский район (0,5%).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19-un ən geniş yayıldığı ərazi məlum olub

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