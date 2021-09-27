Статистика заболеваемости коронавирусом по городам и районам Азербайджана

Обнародована новая статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Азербайджане.

Обнародована новая статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Азербайджане.

Как сообщает Report, 54,3% зараженных в стране приходится на Баку.

Показатель заболеваемости составляет 13,3% в Абшероне, 12,1% - в Аране, в Гяндже, Газахе - 7%, в Шеки-Загатале - 3,6%, в Губе-Хачмазе - 2,9%, в Лянкяране - 2,5%, в Горном Ширване - 2,3%, в Верхнем Карабахе - 1,5%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,7%.

Показатель заболеваемости среди прибывших из-за рубежа составляет 0,4%.

Самая высокая заболеваемость по столице зафиксирована в Бинагадинском районе. Из выявленных в Баку фактов заражения 14,6% приходится на этот район.

Последующие места по количеству зараженных занимают Хатаинский район - 13,6%, Ясамальский и Сабунчинский районы - 11,8%, Сураханский район- 8,4%, Наримановский район - 7,8%, Насиминский район - 7,6%, Хазарский район - 7,5%, Низаминский район - 7,1%, Сабаильский район- 4,9%, Гарадагский район - 4,4% и Пираллахинский район - 0,5%.