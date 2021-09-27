О нас
Report Georgia
Аудио новости

Статистика заболеваемости коронавирусом по городам и районам Азербайджана

Статистика заболеваемости коронавирусом по городам и районам Азербайджана Обнародована новая статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Азербайджане.
Здоровье
27 сентября 2021 г. 15:18
Статистика заболеваемости коронавирусом по городам и районам Азербайджана

Обнародована новая статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Азербайджане.

Как сообщает Report, 54,3% зараженных в стране приходится на Баку.

Показатель заболеваемости составляет 13,3% в Абшероне, 12,1% - в Аране, в Гяндже, Газахе - 7%, в Шеки-Загатале - 3,6%, в Губе-Хачмазе - 2,9%, в Лянкяране - 2,5%, в Горном Ширване - 2,3%, в Верхнем Карабахе - 1,5%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,7%.

Показатель заболеваемости среди прибывших из-за рубежа составляет 0,4%.

Самая высокая заболеваемость по столице зафиксирована в Бинагадинском районе. Из выявленных в Баку фактов заражения 14,6% приходится на этот район.

Последующие места по количеству зараженных занимают Хатаинский район - 13,6%, Ясамальский и Сабунчинский районы - 11,8%, Сураханский район- 8,4%, Наримановский район - 7,8%, Насиминский район - 7,6%, Хазарский район - 7,5%, Низаминский район - 7,1%, Сабаильский район- 4,9%, Гарадагский район - 4,4% и Пираллахинский район - 0,5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirus yoluxma halları ilə bağlı yeni statistika açıqlanıb

Самое важное

Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
27 сентября 2021 г. 13:45
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
27 сентября 2021 г. 13:39
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
27 сентября 2021 г. 10:44
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
27 сентября 2021 г. 10:26
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
27 сентября 2021 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 07:55
Прошел год с начала Отечественной войны
Прошел год с начала Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 00:01
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
26 сентября 2021 г. 13:40
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
26 сентября 2021 г. 12:16
Генеральный секретарь ООН поблагодарил Азербайджан
Генеральный секретарь ООН поблагодарил Азербайджан
26 сентября 2021 г. 04:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi