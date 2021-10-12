Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.
Как сообщает Report, наивысший процент зараженных коронавирусом приходится на Баку - 54,2%.
Этот показатель по Абшерону составляет 13,4%, по Арану - 12,1%, Гянджа-Газахской зоне - 7%, Шеки-Загатальской зоне - 3,6%, Губа-Хачмазу - 3%, Лянкярану - 2,5%, Нагорному Ширвану - 2,3%, Верхнему Карабаху - 1,3%, Нахчыванской Автономной Республике - 0,7%.
Показатель заболеваемости среди прибывших из-за рубежа составляет 0,4%.