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Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.
Здоровье
12 октября 2021 г. 12:25
Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.

Как сообщает Report, наивысший процент зараженных коронавирусом приходится на Баку - 54,2%.

Этот показатель по Абшерону составляет 13,4%, по Арану - 12,1%, Гянджа-Газахской зоне - 7%, Шеки-Загатальской зоне - 3,6%, Губа-Хачмазу - 3%, Лянкярану - 2,5%, Нагорному Ширвану - 2,3%, Верхнему Карабаху - 1,3%, Нахчыванской Автономной Республике - 0,7%.

Показатель заболеваемости среди прибывших из-за рубежа составляет 0,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusun ən çox yayıldığı bölgələr məlum olub

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