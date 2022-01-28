Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.

Как сообщает Report, наивысший процент зараженных коронавирусом приходится на Баку – 52,3%.

Этот показатель по Абшерону составляет 13,3%, по Арану - 12,9%, Гянджа-Газахской зоне – 7,7%, Губа-Хачмазу – 3,6%, Шеки-Загатальской зоне - 3,5%, Лянкярану - 2,5%, Нагорному Ширвану - 2,2%, Верхнему Карабаху - 1,6%, Нахчыванской Автономной Республике - 0,5%.

Показатель заболеваемости среди прибывших из-за рубежа составляет 0,5%.