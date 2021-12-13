О нас
Report Georgia
Аудио новости

Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана 17:11
Здоровье
13 декабря 2021 г. 17:40
Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.

По сообщению Report, процент зараженных коронавирусом по Баку составляет 49,9%.

Этот показатель по Абшерону составляет 13,7%, по Арану – 13,6%, Гяндже-Газахской зоне – 8,1%, Шеки-Загатальской зоне и Губа-Хачмазу – 3,8%, Лянкярану - 2,6%, Нагорному Ширвану - 2,2%, Верхнему Карабаху - 1,7%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,6%.

У прибывших из-за границы процент заражения составляет 0,4%.

В Баку самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,5%.

Далее идут Хатаинский район - 13,5%, Сабунчинский район – 11,82%, Ясамальский район – 11,7%, Сураханский район - по 8,5%, Наримановский район – 7,8%, Насиминский и Хазарский районы – 7,6%, Низаминский район – 7,1%, Сабаильский район – 4,9%, Гарадагский район – 4,4% и Пираллахинский район - 0,5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusun ən çox yayıldığı bölgələr açıqlanıb

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi