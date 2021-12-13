Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

17:11

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.

По сообщению Report, процент зараженных коронавирусом по Баку составляет 49,9%.

Этот показатель по Абшерону составляет 13,7%, по Арану – 13,6%, Гяндже-Газахской зоне – 8,1%, Шеки-Загатальской зоне и Губа-Хачмазу – 3,8%, Лянкярану - 2,6%, Нагорному Ширвану - 2,2%, Верхнему Карабаху - 1,7%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,6%.

У прибывших из-за границы процент заражения составляет 0,4%.

В Баку самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,5%.

Далее идут Хатаинский район - 13,5%, Сабунчинский район – 11,82%, Ясамальский район – 11,7%, Сураханский район - по 8,5%, Наримановский район – 7,8%, Насиминский и Хазарский районы – 7,6%, Низаминский район – 7,1%, Сабаильский район – 4,9%, Гарадагский район – 4,4% и Пираллахинский район - 0,5%.