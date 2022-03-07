Статистика вакцинированных в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане введено 5 вакцин против коронавируса (COVID-19).

За последние сутки в Азербайджане введено 5 вакцин против коронавируса (COVID-19).

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабинете министров.

За один день не было зарегистрировано ни одного случая вакцинации первой или второй дозой. Число вакцинированных третьей и более дозой составило 5. Не зарегистрировано вакцинации бустерной дозой после излечения.

Общее количество вакцинированных составляет 13 159 756 человек, вакцинированных первой дозой - 5 308 772 человека, второй - 4 795 324 человека. Всего было введено 2 842 060 бустерных доз. Число вакцинированных бустерной дозой после излечения составило 213 590.