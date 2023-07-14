Статистика по коронавирусу в Азербайджане будет выходить раз в неделю

Статистический отчет по коронавирусу COVID-19 в Азербайджане будет выходить один раз в неделю.

Статистический отчет по коронавирусу COVID-19 в Азербайджане будет выходить один раз в неделю.

Как сообщает Report , об этом говорится в совместной информации Министерства здравоохранения, Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

"Пандемия COVID-19 продолжается в Азербайджанской Республике уже четвертый год. С учетом международного опыта, начиная со следующей недели, статистический отчет по COVID-19 будет выпускаться один раз в неделю, в понедельник каждой недели. Информация будет охватывать данные предыдущей недели.

В дальнейшем, если возникнет необходимость, статистический отчет по COVID-19 будет выпускаться в ежедневном режиме", - говорится в совместной информации.