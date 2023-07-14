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Статистика по коронавирусу в Азербайджане будет выходить раз в неделю

Статистика по коронавирусу в Азербайджане будет выходить раз в неделю Статистический отчет по коронавирусу COVID-19 в Азербайджане будет выходить один раз в неделю.
Здоровье
14 июля 2023 г. 21:43
Статистика по коронавирусу в Азербайджане будет выходить раз в неделю

Статистический отчет по коронавирусу COVID-19 в Азербайджане будет выходить один раз в неделю.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Министерства здравоохранения, Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

"Пандемия COVID-19 продолжается в Азербайджанской Республике уже четвертый год. С учетом международного опыта, начиная со следующей недели, статистический отчет по COVID-19 будет выпускаться один раз в неделю, в понедельник каждой недели. Информация будет охватывать данные предыдущей недели.

В дальнейшем, если возникнет необходимость, статистический отчет по COVID-19 будет выпускаться в ежедневном режиме", - говорится в совместной информации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistik hesabat həftədə bir dəfə veriləcək

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