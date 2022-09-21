Стартовал твиннинг-проект по укреплению механизмов обязательного медицинского страхования

В Азербайджане состоялась церемония открытия финансируемого Европейским Союзом (ЕС) твиннинг-проекта по укреплению механизмов обязательного медицинского страхования. Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель комитета Милли Меджлис

В Азербайджане состоялась церемония открытия финансируемого Европейским Союзом (ЕС) твиннинг-проекта по укреплению механизмов обязательного медицинского страхования.



Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов, ответственные сотрудники министерств здравоохранения, экономики и финансов, чрезвычайный и полномочный Посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас.

Проект, реализация которого предусмотрена в течение 2 лет, будет осуществлен в рамках сотрудничества между Государственным агентством обязательного медицинского страхования и Государственным фондом медицинского страхования Литвы.

Выступая на мероприятии, З.Алиев назвал внедрение в стране обязательного медицинского страхования одной из реформ, проводимых в сфере здравоохранения, и поблагодарил ЕС за реализацию твиннинг-проекта.



«Между ЕС и Агентством налажено эффективное сотрудничество. При поддержке ЕС мы завершили первую фазу твиннинг-проекта, который был реализован в 2017-2019 годах. Могу с уверенностью сказать, что одним из факторов, определяющим успешный итог реформ является ознакомление с опытом развитых стран и сотрудничество с международными организациями. ЕС является одной из международных организаций, поддерживающих реформы в сфере здравоохранения в Азербайджане. Передовой опыт страны-членов ЕС в этой области будет изучаться и применяться в нашей стране», - подчеркнул З.Алиев.

Глава отдела сотрудничества ЕС в Азербайджане Виктор Байков в своем выступлении отметил, что защита здоровья людей является одним из приоритетных вопросов для Европейского Союза.



По его словам, финансовая устойчивость системы здравоохранения должна быть обеспечена как одна из глобальных задач в целях защиты здоровья людей и повышения качества медицинских услуг.

«Сегодня системы здравоохранения должны быть адаптированы к демографическим изменениям, повышению спроса на медицинские услуг, а инновационные технологии в сфере здравоохранения должны применяться в наилучшей форме. Реформы здравоохранения должны обеспечить каждому доступ к качественным медицинским услугам. Этот проект реализуется на основе прочных партнерских отношений с Азербайджаном и служит улучшению благополучия граждан страны. Таким образом, привнося европейский опыт в здравоохранение Азербайджана, мы обеспечим улучшение этого сектора в стране», - заявил он.

Главный исполнительный директор Государственного фонда обязательного медицинского страхования Литвы и руководитель данного проекта Гинтарас Касавичюс отметил, что проект направлен на укрепление правовых и институциональных основ системы обязательного медицинского страхования, управление рисками, модернизацию финансового и медицинского аудита, системы мониторинга и оценки, разработку новых актуальных моделей и методов прогнозирования, содействию упрощению цифровизации системы обязательного медицинского страхования.

В конце мероприятия были озвучены ответы на вопросы участников.

Следует отметить, что проект, стартовавший 20 августа 2022 года, продлится до августа 2024 года.