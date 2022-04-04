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Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку Еще 1 пациент, получивший ранения во время взрыва на объекте, расположенном на территории Сабаильского района, который проходил стационарное лечение в подведомственных медицинских учреждениях TƏBIB, был выписан для дальнейшего амбулаторного лечения
Здоровье
4 апреля 2022 г. 19:51
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Еще один пациент, получивший ранения во время взрыва на объекте, расположенном на территории Сабаильского района, который проходил стационарное лечение в подведомственных медицинских учреждениях TƏBIB, был выписан для дальнейшего амбулаторного лечения.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что на сегодняшний день на амбулаторное лечение выписаны 3 человека.

"В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение в общей сложности 15 человек. 12 из них находятся в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB. Из 7 человек, находящихся в реанимации, состояние 3 находится в критическом состоянии. Состояние 5 человек, находящихся на стационарном лечении, оценивается как стабильно тяжелое, состояние 3 - как средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışda yaralanan daha bir nəfər evə buraxılıb

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