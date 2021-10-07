Стало известно о разработке коронавирусов в США и Китае до пандемии

Ученые из США и Китая разрабатывали новые коронавирусы еще до пандемии COVID-19.

Ученые из США и Китая разрабатывали новые коронавирусы еще до пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Telegraph.

Из заявки на грант проекта следует, что международная группа исследователей, состоящая из ученых Уханьского института вирусологии и Университета Северной Каролины, планировала вырастить совершенно новые вирусы путем скрещивания фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.

"Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100 процентов совпадать с каким-либо", - цитирует издание слова специалиста.

Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.