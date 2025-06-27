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Стало известно, как наш мозг реагирует на умственную усталость

Стало известно, как наш мозг реагирует на умственную усталость Американские исследователи выявили участки мозга, активность которых резко возрастает при умственном переутомлении.
Здоровье
27 июня 2025 г. 04:46
Стало известно, как наш мозг реагирует на умственную усталость

Американские исследователи выявили участки мозга, активность которых резко возрастает при умственном переутомлении.

Как передает Report, работа опубликована в журнале JNeurosci.

В эксперименте участвовали 28 здоровых добровольцев. Участникам предлагали задания на рабочую память: им нужно было запоминать и вспоминать последовательности букв, а за правильные ответы можно было получить от 1 до 8 долларов. Чем сложнее было задание, тем больше усилий требовалось и выше была потенциальная награда.

По мере роста когнитивной нагрузки испытуемые все чаще сообщали о чувстве усталости, и в эти моменты ученые с помощью МРТ фиксировали резкий рост активности в двух зонах мозга: островке правого полушария, связанном с ощущением утомления, и дорсолатеральной префронтальной коре, отвечающей за рабочую память и контроль внимания.

"Нам удалось увидеть, как мозг оценивает усилия и принимает решения — продолжать ли умственную деятельность или отказаться от нее", — объяснил один из авторов работы, профессор биомедицинской инженерии Джон Хопкинс.

Интересно, что участники соглашались продолжать даже самые сложные задания только при высоком вознаграждении — мозг, судя по всему, «взвешивал», стоит ли затрачивать усилия ради результата. Ученые предполагают, что именно взаимодействие двух вышеупомянутых зон мозга определяет, когда человек решает остановиться, а когда — продолжать, несмотря на усталость.

Теперь исследователи планируют повторить аналогичные опыты с людьми, страдающими от ПТСР, депрессии и хронической усталости. Это может помочь разработать новые подходы к лечению с применением медикаментов или психотерапии.

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