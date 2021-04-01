Стало известно число вакцинированных в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинировано 31 157 человек.

За последние сутки в Азербайджане против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинировано 31 157 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Было отмечено, что за последние сутки число вакцинированных первой дозой составило 10 770, второй - 20 387 человек.

На сегодняшний день общее количество использованных вакцин против коронавирусной инфекции в стране составляет 856 363. Число вакцинированных первой дозой составляет 558 485 человек, второй - 297 878 человек.